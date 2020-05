Riapre al pubblico il Castello Visconti di San Vito di Somma

La Fondazione Visconti di San Vito Onlus e lo staff (guide volontarie e servizio di vigilanza) annunciano la riapertura del Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo: il primo giorno di apertura sarà domenica 7 giugno 2020.

«Ci siamo organizzati per offrire un’esperienza di visita ricca e serena, in sicurezza, arricchita dall’apertura di nuove sale, normalmente chiuse al pubblico, e da tour tematici speciali che saranno proposti nel corso della stagione».

Castello rimarrà aperto ogni domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato (ultimo ingresso ore 17) e sarà possibile accedere solo tramite visita guidata prenotando al numero 3667507462 o inviando una mail all’indirizzo castellovisconti@libero.it

Per informazioni in merito alle nuove norme di visita, contattare in orario d’ufficio il numero 0331 256337 oppure inviare una mail a: castellovisconti@libero.it