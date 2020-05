Rimborsi viaggi, le raccomandazioni della Commissione Ue

ed europeo per far fronte alle gravisul turismo, la dibattuta questione voucher/rimborso è da settimane sotto i riflettori: la Commissione Europea ha pubblicato in data 13 maggio le proprie raccomandazioni ai Paesi europei, affinché venga riconosciuto, ai loro cittadini, il diritto al rimborso dei viaggi cancellati a causa della pandemia.

Sono infatti circa 20 gli Stati membri dell’UE che hanno apportato significative modifiche alle norme europee a tutela dei viaggiatori, comprimendone i diritti con la previsione, in luogo dei rimborsi, dell’emissione dell’ormai celebre voucher.

“A pochi giorni dalla celebrazione della Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio per celebrare l’inizio del processo di integrazione europea” dichiara Maria Pisanò, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia, “un richiamo della Commissione al rispetto della normativa UE a tutela dei viaggiatori appare quanto mai opportuno, quasi a volerci ricordare che i vantaggi che quell’integrazione ha realizzato nei decenni non possono essere ignorati o peggio ancora negati”.

Naturalmente un contemperamento delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti si rende necessario ed è per questo che la Commissione stessa non intende negare in toto la validità del voucher come soluzione per i consumatori, ma ritiene necessario che tale strumento sia in grado di offrire sufficienti garanzie agli stessi.

In primo luogo dunque, la Commissione richiede di approntare a livello nazionale delle coperture idonee a garantire i cosiddetti voucher – Covid 19 da eventuali insolvenze; tale previsione costituisce un presupposto irrinunciabile per rendere il voucher un’opzione affidabile per i consumatori.

“Un consistente numero di consumatori che si rivolge al Centro” continua Pisanò, “ ci chiede che ne sarà del voucher se, entro la scadenza di un anno, non potrà essere utilizzato. Molti infatti, a causa dell’inevitabile riorganizzazione del lavoro o, in alcuni casi, anche della perdita dello stesso, non sono sicuri di poter viaggiare entro l’anno e temono di dover rinunciare per sempre al denaro versato per un viaggio di cui non godranno mai”.