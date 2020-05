Si ustiona volto e mani, in ospedale una 71enne

Una donna di 71 anni è stata portata d’urgenza in ospedale per ustioni.

Erano circa le 10.20 quando alla centrale del 112 è arrivata una chiamata di soccorso per una donna a Cardano al Campo in via Firenze.

Sul posto sono così stati inviati i soccorritori che hanno prestato le prime cure alla donna, ustionata da un liquido infiammabile a mani e volto. È stata poi trasportata in codice giallo in ospedale a Varese