Sigarette elettroniche online, Svapoebasta sempre più punto di riferimento del settore

Negli ultimi anni il settore dei tabacchi da inalazione è cresciuto in maniera considerevole, con un aumento soltanto nel 2019 del 139% secondo i dati del Ministero dell’Economia. Il trend è confermato dalle rilevazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le quali mostrano come nel triennio 2016/2018 ci sia stato un vero e proprio boom del settore delle sigarette elettroniche, pari a un incremento del +1740%.

È in questo scenario di forte espansione che si inserisce Svapoebasta, azienda italiana leader nel settore della vendita online di sigarette elettroniche, ricariche e accessori. Il brand, al suo primo anno di attività, ha ottenuto un riscontro immediato da parte degli appassionati delle e-cig, crescendo a un ritmo del 30% al mese.

La crescita di questo mercato permette di fare previsioni positive per il prossimo futuro: infatti, sono ormai numerosi gli studi che mostrano l’utilità delle sigarette elettroniche nella lotta alla dipendenza da nicotina. Allo stesso tempo, diverse ricerche indicano la maggiore qualità dei tabacchi da inalazione rispetto alle sigarette tradizionali, in quanto risultano fino al 95% più sicuri nei confronti dei prodotti classici.

Sigarette elettroniche: cosa dicono gli studi scientifici

Recentemente si sono moltiplicate le ricerche scientifiche a favore delle sigarette elettroniche, viste sempre di più come una valida alternativa al tabacco. Uno degli ultimi lavori è stato realizzato negli Stati Uniti dai ricercatori Mark Sembover e Saul Shiffman, entrambi in servizio presso la University of Pittsburgh. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista di settore PubMed, la e-cig assicura una dipendenza dalla nicotina più bassa rispetto al fumo di sigaretta.

Ovviamente, non è l’unico lavoro realizzato su questo tema, infatti anche uno studio canadese ha mostrato l’efficacia delle sigarette elettroniche per chi desidera smettere di fumare.

La ricerca è stata condotta dal docente e cardiologo Mark Eisenberg e presentata a un evento organizzato dall’American College of Cardiology. Con un test condotto su 376 persone che volevano terminare il loro rapporto con le sigarette elettroniche, il risultato ha mostrato come le e-cig siano molto utili nel contrastare la dipendenza dalla nicotina, specialmente se accompagnate da servizi di counseling.

Assodata la validità delle e-cig, risulta altrettanto fondamentale acquistare prodotti di alta qualità e regolamentati, affidandosi soltanto a rivenditori autorizzati. Anche la Lega Italiana Anti Fumo ha consigliato ai fumatori di passare alle sigarette elettroniche, fornendo al contempo alcuni consigli agli svapatori. In particolare, sottolinea l’importanza di comprare dispositivi certificati, quindi prodotti realizzati in Europa e provvisti del marchio CE, preferendo i liquidi senza nicotina o con livelli più bassi possibile.

La proposta di Svapoebasta per le sigarette elettroniche online

In Italia il numero di svapatori è cresciuto in maniera sensibile negli ultimi anni, passando da circa 800 mila nel 2018 a oltre 1 milione a fine 2019. Molti di loro acquistano online le sigarette elettroniche, i liquidi e gli accessori, per un fenomeno in forte e continua crescita.

Svapoebasta è riuscito a intercettare la domanda dei consumatori, puntando su qualità dei prodotti e assistenza al cliente, come dimostrano le tantissime recensioni positive rilasciate dagli utenti sulla piattaforma indipendente Feedaty.

Naturalmente, si tratta di un portale autorizzato, in possesso della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con logo ADM e iscrizioni all’interno degli elenchi ufficiali. All’interno dell’e-commerce sono disponibili tutti i migliori modelli di sigarette elettroniche, con un’ampia scelta di e-cig che rispettano i severi standard qualitativi previsti dalle istituzioni europee.

Rispetto ai negozi fisici, su Svapoebasta.com è possibile risparmiare in maniera considerevole senza rinunciare alla qualità dei prodotti, trovando sempre prezzi competitivi.

Lo store mette a disposizione dei suoi clienti anche la possibilità di ritirare in loco gli articoli acquistati online recandosi personalmente nella sede fisica dell’azienda, a Samarate, in provincia di Varese.

Svapoebasta propone sempre diverse iniziative per i suoi clienti, tra cui tantissimi prodotti scontati, promozioni speciali, coupon e un programma fedeltà per raccogliere punti ad ogni prodotto acquistato, con cui ottenere sconti sugli ordini successivi e incrementare in questo modo ulteriormente il risparmio.