Troppe “irregolarità”, il sindaco di Varese pronto a chiudere le zone della movida

«Abbiamo provato a darvi fiducia. Ma il lavoro di migliaia di medici, di uomini e donne delle forze dell’ordine e di tantissimi cittadini responsabili non può essere calpestato da pochi irresponsabili. Per non parlare del rispetto che dobbiamo alle tante vittime causate da questo maledetto #Coronavirus».

Il sindaco di Varese Davide Galimberti aveva già parlato di «ultima chance», alla vigilia del sabato sera. Ma le scene della movida, con troppi assembramenti, hanno provocato una ulteriore reazione.

«Sappiate che con il vostro comportamento danneggiate non solo voi stessi, e potenzialmente le vostre famiglie, ma anche i commercianti che a fatica stanno provando a riprendere a lavorare. Domani faremo il punto del fine settimana con le forze dell’ordine ma vi dico già che, salvo non venga disposto dallo Stato o dalla Regione, siamo pronti a chiudere le zone dove abbiamo assistito a scene inaccettabili anche sabato notte. Questa non è libertà! Per conquistarci la libertà dobbiamo usare il coraggio, l’intelligenza e la responsabilità».

Quali siano le «zone», evidentemente, verrà comunicato in seguito.