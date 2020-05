Ubriaca al volante: denunciata giovane di Cavaria

Durante i controlli dei carabinieri di Busto Arsizio effettuati sabato 1 maggio, sette persone sono state trovate a infrangere le norme del Dpcm per contrastare il contagio del Coronavirus.

In particolare, è stata sanzionata una ragazza di vent’anni, originaria di Cavaria con Premezzo, per guida in stato d’ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti.

Un trentacinquenne di Busto Arsizio, pregiudicato, invece, è stato trovato alla guida nonostante la revoca della patente.

Infine, un diciannovenne di Busto Arsizio è stato segnalato ai carabinieri per possesso di hashish: il ragazzo è stato trovato dagli agenti in via Rossini.