Whatsapp potenzia le chiamate vocali di gruppo fino a 8 partecipanti

Con l’inizio della quarantena forzata da Covid 19 ognuno è rimasto isolato a casa, i più fortunati nel proprio nucleo familiare.

Questo fin da subito ha provocato un aumento esponenziale di chiamate vocali e videochiamate su numerose piattaforme e applicazioni già disponibili. Tra quelle più utilizzate c’è anche WhatsApp che ha appena annunciato una novità: il numero massimo di persone che può prendere parte a chiamate vocali e videochiamate di WhatsApp raddoppia, passando da 4 a 8.

Nel suo blog ufficiale, che Whatsapp utilizza per le comunicazioni sulle novità che la riguardano, l’azienda ha spiegato che nell’ultimo mese, la durata media delle chiamate ogni giorno è stata di oltre 15 miliardi di minuti, un dato che supera di gran lunga la normale media giornaliera prima della pandemia.

Dal punto di vista della sicurezza, non è cambiato nulla: tutte le chiamate, così come i messaggi di testo, sono protette dalla crittografia end-to-end. Le chiamate di gruppo sono state progettate in modo tale da essere fruibili dal maggior numero possibile di utenti, compresi coloro che dispongono di dispositivi di fascia bassa o connessioni più lente.

Inoltre, per far fronte alla necessità da parte degli utenti di avere a disposizione diversi strumenti per poter comunicare quando si trovano in casa, ha reso disponibile WhatsApp anche su Portal, un dispositivo utilizzato da sempre più persone per condividere la propria quotidianità con amici e familiari durante la quarantena.

Per poter usufruire del nuovo ed esteso limite di utenti alle chiamate WhatsApp, tutti i partecipanti dovranno avere l’ultima versione di WhatsApp, disponibile da oggi su iPhone e Android.