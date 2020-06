Abbattuti i tigli di largo Giardino per fare spazio ad una rotonda

Sono iniziati questa sera, venerdì, i lavori per la realizzazione della nuova rotonda sul viale Armando Diaz. All’opera l’impresa incaricata di tagliare i tigli di largo Giardino, in corrispondenza del grande incrocio davanti alla Procura della Repubblica. I lavori hanno subito attirato l’attenzione dei residenti, ambientalisti, consiglieri comunali, curiosi che stanno postando immagini e video dell’evento sui social.

Si tratta del secondo abbattimento di alberi storici lungo il viale, dopo quelli che sono stati eliminati all’altezza di Palazzo Gilardoni per far spazio alla rotonda della Coop. Sul posto erano presenti Andrea Barcucci (figura storica dell’ambientalismo cittadino) e il consigliere del Movimento 5 Stelle Luigi Genoni che ha commentato: «Hanno bocciato la nostra mozione per la campagna dei comuni plastic free, l’assessore all’ambiente Laura Rogora ha detto che in pochi hanno aderito a questa iniziativa quando ci sono pagine e pagine di enti pubblici che hanno aderito tra i quali i comuni più importanti e grandi d’Italia. Un’altra occasione persa come quella che si sta verificando qui in largo Giardino con 30 addetti che stanno facendo sparire alberi nottetempo in maniera che domani mattina i cittadini si sveglino senza gli alberi che hanno regalato ossigeno a tutta questa zona per decenni. Siamo in mano ad una giunta scandalosa».