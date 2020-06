Alex Zanardi è in coma farmacologico

Dopo l’intervento neurochirurgico effettuato ieri era all’ospedale di Siena, Alex Zanardi è tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siena. Le condizioni dell’ex pilota di Formula Uno erano apparse fin da subito gravissime. Zanardi, secondo quanto dichiarato dai medici, aveva un trauma cranico facciale importante e due ossa frontali fratturate.

Nel frattempo continuano e indagini per far luce sull’accaduto: il conducente del camion, contro cui si è scontrato in handbike Alex Zanardi, è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime ieri. Ma è un atto dovuto almeno fino a quando sarà fatta chiarezza sulla dinamica dell’incidente che è avvenuto lungo la statale che da Pienza porta a Montalcino, all’altezza di una curva. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti e acquisito un video amatoriale.