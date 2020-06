All’Asteroid Day gli esperti del nostro osservatorio

Ogni 30 giugno (anniversario dell’impatto di Tunguska del 1908) l’Unione Astrofili Italiani organizza l’Asteroid Day, una giornata per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello studio degli asteroidi pericolosi per la Terra.

Con “evento di Tunguska” si indicano le conseguenze verificatesi in una remota regione della Siberia la mattina del 30 giugno 1908, a seguito del possibile impatto o esplosione, non ancora del tutto certo, di un grande meteoroide, o di una cometa. L’esplosione, avvenuta a un’altitudine di 5–10 chilometri dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km circa di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. (Fonte Wikipedia)

Quest’anno la Società Astronomica Schiaparelli sarà tra i relatori, nell’edizione che vedrà le conferenza in live causa COVID-19. Tra le iniziative in programma, da segnalare quella del Virtual Telescope, che offrirà una sessione osservativa in streaming prevista il primo 1 luglio, all’una di notte e quella dell’Unione astrofili italiani (Uai) con esperti che interverranno online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Uai.