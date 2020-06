Anche all’ospedale di Tradate si può prenotare la risonanza magnetica

Da lunedì 8 giugno sarà possibile prenotare una risonanza magnetica neuroradiologica all’Ospedale Galmarini di Tradate.

Ad eseguirla, gli specialisti della Neuroradiologia dell’Ospedale di Crcolo, diretta dal Dott. Fabio Baruzzi.

In particolare, sono state pianificate tre sedute alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì mattina, articolandole in modo tale da poter erogare questa prestazione sia per soddisfare le richieste dei reparti, sia per gli utenti esterni che abbiano l’impegnativa per Risonanza magnetica neuroradiologica.