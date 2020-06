Asfaltature, da oggi i lavori in via Carnia

Da via Astico a via Carnia: prosegue il piano asfaltature. Se nella prima il nuovo manto stradale è quasi ultimato, nella seconda i lavori sono iniziati questa mattina.

«Ogni tappa di questo grande progetto delle “piccole cose” – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – aggiunge un tassello nel mantenere la promessa fatta ai varesini. Lo scorso anno avevamo dato avvio a un piano importante e, in questi mesi, abbiamo visto riprendere vita con una nuova fase. Avere strade nuove significa anche una migliore qualità di vita e più sicurezza stradale per tutti. Quello di oggi non è un traguardo ma un altro piccolo grande passo, con l’impegno ad andare avanti in questa direzione».