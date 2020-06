Il bello della città in piccole escursioni: ScopriVarese

Il Gruppo Guide Abilitate Varese riparte con le proposte di #ScopriVarese per raccontare la città

e le sue bellezze. Avviato all’inizio del 2020, il progetto aveva riscosso l’interesse del pubblico fin dalle prime uscite ed ora ritorna con una veste estiva per ammirare Varese in tutta sicurezza.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, ogni sabato una Guida Abilitata condurrà i partecipanti alla scoperta o ri-scoperta dei luoghi più scenografici della “città giardino”: le passeggiate si volgeranno interamente all’aperto e toccheranno il centro storico, i parchi cittadini, il Sacro Monte e il lago di Varese.

Per ogni appuntamento sarà possibile scegliere tra due fasce orarie, con partenza alle ore 15.30 oppure alle ore 17, ad eccezione del Sacro Monte che viene proposto in una suggestiva

versione “sotto le stelle”, con partenza alle ore 21.00 dalla Prima Cappella (11 luglio).

Al calendario si aggiungono i tre appuntamenti di #ScopriVarese… Giocando, visite interattive dedicate alle famiglie con figli tra 4 e 11 anni: una domenica al mese dalle ore 15.30 bambini e genitori potranno partecipare ad un’intrigante caccia al dettaglio, per conoscere particolari curiosi sul centro storico, sugli alberi monumentali e sul lago di Varese.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia (allegato 2 dell’ordinanza n.547): i gruppi saranno composti da

un massimo di 10 persone (più la guida) e gli spazi aperti garantiranno il corretto mantenimento del distanziamento interpersonale.

Lo scopo resta quello di sensibilizzare il pubblico, cittadini e turisti, al bello che ci circonda e risponde alla crescente voglia di vivere la città in una nuova “normalità”, attraverso il contributo di professionisti del settore, quali sono le Guide Turistiche Abilitate, garantendo un’esperienza positiva, di qualità e nel rispetto delle normative.

Tutte le visite prevedono la prenotazione obbligatoria: per info e prenotazioni scrivere a guideabilitatevarese@gmail.com oppure telefonare al numero 393 8423949.

I costi di partecipazione alle attività sono: per le visite guidate € 8 a persona; per le visite interattive € 8 bambini 4-11 anni (€ 5 per gli adulti accompagnatori).

Di seguito il calendario degli incontri di giugno (qui il programma completo).

Sabato 6 giugno

PARCO DI VILLA MYLIUS

Una passeggiata tra le rare e pregiate essenze del grande parco eclettico che fa da cornice alla splendida villa. Una zona un tempo agricola e pastorale trasformata in sofisticato giardino di delizia.

I visita ore 15.30

II visita ore 17

Ritrovo Via Fiume 38 (Ingresso Parco)

Sabato 13 giugno

PARCO MANTEGAZZA

Alla scoperta del parco che circonda il Castello di Masnago, un percorso immersivo tra storia e essenze

I visita ore 15.30

II visita ore 17.00

Ritrovo Via Monguelfo (Ingresso Parco)

Sabato 20 giugno

PARCO MIRABELLO

Ammirando gli alberi monumentali intorno a Villa Mirabello, una visita suggestiva tra artificio e natura.

I visita ore 15.30

II visita ore 17.00

Ritrovo in Piazza Motta (Ingresso Parco)

Sabato 27 giugno

SCOPRI VARESE CENTRO

Una passeggiata tra le vie del borgo storico di Varese, per scoprire e riscoprire un tessuto urbano costruitosi con sovrapposizioni di secoli e secoli di storia, che ci regala eccellenti monumenti storico

artistici.

I visita ore 15.30

II visita ore 17.00

Ritrovo Piazza Montegrappa (Fontana)