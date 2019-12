Scopri Varese…in pillole: mini tour da 30 minuti

Iniziate l’ultimo sabato di novembre con la visita guidata alla Cappella del Rosario di San Vittore (dove Morazzone racconta le storie di Maria tratte dai Vangeli apocrifi), e proseguite poi nella vigilia dell’Immacolata con un giro al Chiostro Sant’Antonio (foto di Valentina Bulferetti), nuove incursioni artistiche sono promosse dal Gruppo Guide abilitate Varese per svelare ogni sabato un piccolo gioiello della città giardino.

“ScopriVarese… in pillole” il titolo della rassegna che prevede un calendario di sei visite guidate gratuite, di 30 minuti ciascuna, in cui adulti e bambini possono conoscere e imparare ad apprezzare angoli semi sconosciuti del centro di Varese.

Non è necessaria alcuna prenotazione: basta farsi trovare puntuali agli appuntamenti con le guide.

sabato 14 dicembre, ore 17 in piazza S. Giuseppe

LA SACRA FAMIGLIA

Oggetto di approfondimento saranno le pareti del coro e i magnifici affreschi del Ronchelli dedicati alla Sacra Famiglia nella chiesa di San Giuseppe.

Sabato 21 dicembre, ore 17 in via Donizzetti 11

AFFRESCO DELLA VERGINE

Alla porta del Regondello, una piccola sorpresa si affaccia sulla via Donizzetti…

Sabato 28 dicembre, ore 17 in piazza Battistero 2

MADONNA DEL LATTE

Forse non tutti sanno che l’edificio più antico di Varese è il Battistero di San Giovanni: qui le guide mostreranno e confronteranno gli affreschi conservati.

Sabato 4 gennaio, ore 17 in via Veratti 20

SIBILLE E PROFETI

La sala Veratti custodisce dei medaglioni firmati dal Magatti con un’arte “piena di grazia”.

La partecipazione alle visite è libera e gratuita.

Per informazioni: guidaabilitatevarese@gmail.com oppure 393 8423949.