Bambini a caccia di tesori: ScopriVarese… giocando

Il Gruppo Guide Abilitate Varese dedica tre eventi speciali di ScopriVarese ai bambini e alle loro famiglie con tre visite guidate interattive in tre ambienti diversi del capoluogo. Per ciascuno un’inedita caccia al tesoro, alla scoperta delle meraviglie nascoste della città giardino.

Gli eventi saranno proposti nella stagione estiva, nell’ultima domenica del mese a partire dal 28 giugno con un’escursione a caccia di indizi nel borgo storico di Varese (ritrovo alle oer 15.30 in piazza Montegrappa).

Lo scopo resta quello di sensibilizzare il pubblico, cittadini e turisti, al bello che ci circonda e risponde alla crescente voglia di vivere la città in una nuova “normalità”, attraverso il contributo di professionisti del settore, quali sono le Guide Turistiche Abilitate, garantendo un’esperienza positiva, di qualità e nel rispetto delle normative (quali distanziamento sociale, massimo 10 partecipanti e prenotazione obbligatoria, misurazione della temperatura corporea).

Tutte le visite prevedono la prenotazione obbligatoria: per info e prenotazioni scrivere a guideabilitatevarese@gmail.com oppure telefonare al numero 393 8423949.

I costi di partecipazione alle attività sono € 8 bambini (4-11 anni) e € 5 per gli adulti accompagnatori.

Di seguito il programma completo.

Domenica 28 giugno – ore 15.30

#SCOPRIVARESE…Giocando nel CENTRO STORICO

A caccia di indizi nel centro città! Un’esperienza interattiva alla scoperta del Borgo di Varese e della sua storia

Ritrovo Piazza Montegrappa (Fontana)

Domenica 26 luglio, ore 15.30

#SCOPRIVARESE…Giocando a VILLA TOEPLITZ

Alla ricerca di forme e colori tra le essenze, i giochi d’acqua e le geometrie del parco

Ritrovo in viale Giovan Battista Vico, 40 (Ingresso Parco)

Domenica 30 agosto, ore 15.30

#SCOPRIVARESE…Giocando al LAGO

Giochiamo in riva al lago! Un percorso divertente a caccia di contrasti tra terra e acqua

Ritrovo Via dei Canottieri, 15 (Schiranna)