A caccia di contrasti, tra terra e acqua

Ultimo appuntamento domenica 30 agosto alle 15.30 alla Schiranna con le speciali visite gioco proposte dal Gruppo Guide Abilitate Varese. #SCOPRIVARESE…Giocando al LAGO” il titolo dell’iniziativa pensata come una caccia ai tesori del Lago cittadino e ai contrasti tra terra e acqua (ritrovo in via dei Canottieri, 15).

Com’è già successo per il primo appuntamento dello scorso 28 giugno, alla scoperta del borgo antico di Varese, e il 26 luglio con Villa Toeplitz, lo scopo è sensibilizzare i cittadini, anche i più piccoli, al bello che ci circonda e risponde alla crescente voglia di vivere la città in una nuova “normalità”, garantendo un’esperienza positiva, di qualità e nel rispetto delle regole di sicurezza.

la visita prevede quindi un numero di partecipanti limitato e la prenotazione obbligatoria scrivendo a a guideabilitatevarese@gmail.com oppure telefonando al numero 393 8423949.

I costi di partecipazione alle attività sono € 8 bambini (4-11 anni) e € 5 per gli adulti accompagnatori.