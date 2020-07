Caccia ai tesori di Villa Toeplitz

Una caccia ai tesori speciali di Villa Toeplitz, fatti di forme, colori, essenze, geometrie e giochi d’acqua oggetto di una recente riqualificazione. A proporre l’iniziativa ai bambini (e ai loro genitori) sono le Guide Turistiche Abilitate di Varese per “Giocando a Villa Toeplitz“, il secondo appuntamento estivo di Scoprivarese Kids in programma domenica 26 agosto alle ore 15.30 (ritrovo all’ingresso del Parco in viale Giovan Battista Vico, 40).

Galleria fotografica Le fontane di Villa Toeplitz 4 di 31

Com’è già successo per il primo appuntamento dello scorso 28 giugno, alla scoperta del borgo antico di Varese, la visita-gioco condotta da guide esperte ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, anche i più piccoli, al bello che ci circonda e risponde alla crescente voglia di vivere la città in una nuova “normalità”, garantendo un’esperienza positiva, di qualità e nel rispetto delle regole di sicurezza.

la visita prevede quindi un numero di partecipanti limitato e la prenotazione obbligatoria scrivendo a a guideabilitatevarese@gmail.com oppure telefonando al numero 393 8423949.

I costi di partecipazione alle attività sono € 8 bambini (4-11 anni) e € 5 per gli adulti accompagnatori.

Il terzo e ultimo appuntamento in calendario con questa mini rassegna estiva è per il pomeriggio di domenica 30 agosto alla Schiranna per #SCOPRIVARESE…Giocando al LAGO”.