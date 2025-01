Varese cerca il poker contro la nuova Pistoia che ha fame di salvezza

Le tre vittorie consecutive (con Napoli, Sassari e Treviso) hanno allontanato per la prima volta in questa stagione la Openjobmetis dalla zona caldissima della classifica. Undicesima, con 12 punti, la squadra di Mandole però non si può ancora dire tranquilla visto che in questo weekend inizia il girone di ritorno, con 15 partite ancora da giocare.

La prima della serie – domenica 19 gennaio, ore 19 – a Pistoia è però già molto significativa: battere i toscani significherebbe portarsi a +8 sull’Estra, ovvero virtualmente a cinque (compreso il doppio scontro diretto) vittorie di vantaggio su Rowan e compagni, quindi sarebbe un gran balzo verso la permanenza in Serie A. Giova qui ricordare il punteggio dell’andata, 102-95, per Varese.

Logico quindi che Varese abbia messo questa partita nel mirino, tanto più che Librizzi e compagni arrivano all’appuntamento con (relativamente) poca pressione, con maggiore fiducia rispetto al passato e con la mente un po’ più sgombra. Insomma, chi ha tutto da perdere è la squadra di casa che, al contrario, viene da 9 sconfitte di fila e sa di essere già con le spalle al muro. Attenzione però a dare per morta Pistoia, soprattutto al PalaCarrara: il quintetto toscano sta operando un restyling importante per la rincorsa salvezza e non dà quell’impressione confusionaria mostrata fino all’incirca a Natale.

In panchina ora c’è lo sloveno Gasper Okorn, pirata di lungo corso che ha subito chiesto miglioramenti in difesa; in campo sono arrivati l’ala Maurice Kemp (14,8 punti, 8,3 rimbalzi nelle sei gare disputate) e Derek Cooke, pivot già passato da Treviso e Trento che dà quella verticalità e quell’energia in area che erano mancate ai biancorossi toscani. Il pacchetto stranieri è forte di sette uomini e quindi Okorn dovrà decidere chi mandare in tribuna (ballottaggio tra lunghi, pare: Silins o Paschall) ed è l’asse portante della squadra con Christon e Forrest a spingere e Rowan Jr. a tirare di tutto.

E Varese? La squadra si è allenata regolarmente in settimana, con un’ultima seduta sabato all’ora di pranzo prima di salire sul pullman e viaggiare in direzione Toscana. Della comitiva non fa parte Keifer Sykes, che sta recuperando dal problema muscolare, ma per il resto non ci sono situazioni da gestire; Elisee Assui raggiungerà i compagni domenica mattina dopo aver giocato con i Roosters mentre il dodicesimo sarà Reghenzani.

Capitolo Jaylen Hands: il bomber numero 50 è tranquillamente al suo posto anche se negli ultimi due giorni la sua agenzia ha contattato il Maccabi Tel Aviv, sfruttando una clausola del contratto che dà la possibilità alla guardia di lasciare Varese in caso di chiamata dall’Eurolega. Va però detto che – al momento – né il Maccabi lo ha richiesto, né Varese lo ha offerto, né il giocatore ha manifestato volontà di trasferirsi. Nel mercato tutto può cambiare rapidamente, però finora Hands è un giocatore dell’Openjobmetis e stop. E – onestamente – ci auguriamo che lo rimanga per tutta la stagione, soprattutto ora che “Baby Westbrook” ha trovato una collocazione adeguata all’interno del quintetto.

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì pomeriggio e dalle 18,15 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale di Varese. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.