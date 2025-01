Mandole: “Non abbiamo pareggiato l’energia di Pistoia: questo non deve accadere”

Tono dimesso, voce bassa ma, ancora una volta, nessuna parola di scuse né alcuna presa in carico di responsabilità. Coach Herman Mandole, come in altre serate simili, commenta la partita e ammette le difficoltà della sua squadra ma si ferma lì, senza mai una vera autocritica. Però l’elenco di questo tipo di partite inizia a farsi davvero troppo lungo e scomodo, pensando per lo meno a Scafati e a Cremona. E forse, almeno un esame di coscienza pubblico sarebbe gradito a chi spende tempo e soldi al seguito di questa squadra.

MANDOLE 1 – «Non c’è tantissimo da dire perché quando prendi 66 punti nel secondo tempo diventa impossibile vincere. Abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto, a parte qualche errore in difesa, in cui abbiamo controllato la partita ma poi abbiamo sbagliato il modo di portarla a casa».

MANDOLE 2 – «Quando vai a giocare in trasferta contro una squadra di Serie A che ha fame di vittoria e con un pubblico che si è messo a sostenere fortemente i giocatori di casa, tutto diventa più complicato. Tutti i nostri tiri sono diventati più difficili, complimenti a Pistoia per la partita che ha giocato».

MANDOLE 3 – «Nel primo tempo siamo stati superiori nella lotta a rimbalzo ma con l’energia che ha messo Pistoia nel secondo tempo la statistica è cambiata. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare l’energia dei nostri avversari e questo non deve succedere a una squadra come Varese».

DELLA ROSA 1 – «Nel primo tempo abbiamo concesso troppo a Varese, abbiamo subito molto in difesa. Poi nell’intervallo coach Okorn ha spiegato che quello era il momento più difficile della stagione e serviva una reazione».

DELLA ROSA 2 – «In effetti da quando siamo rientrati in campo, è cambiato fin da subito l’atteggiamento di tutta la squadra tanto da rimontare e vincere. La classifica risente dei problemi che abbiamo avuto fino a ora: nel girone di ritorno dobbiamo evitare gli errori fatti all’andata per puntare alla salvezza».