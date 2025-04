“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Vanoli 85-87

Episodio numero 25 di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis. Una puntata difficile da costruire, realizzata con davanti agli occhi l’incredibile e tragico finale di partita contro Cremona, una sconfitta che rimette la squadra in pienissima lotta per non retrocedere.

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, il commento ironico scelto tra quelli dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.

La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.



