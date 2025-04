Kastritis: “Negli ultimi 50 secondi di partita abbiamo sbagliato tutto”

KASTRITIS – Ci sarebbero da dire tante cose, ma è difficile trovare le parole per descrivere cosa è successo e perché, ancora una volta. Dopo Scafati eravamo nelle migliori condizioni per affrontare Cremona, una sorta di secondo tempo da giocare per noi. I ragazzi sono stati non perfetti, ma bravi per quattro quarti, tenendo Cremona ad un punteggio basso, una squadra ricca di talento. Tutto ciò fino agli ultimi 50 secondi ci sono state amnesie, errori, abbiamo sbagliato tutto negli ultimi secondi della partita e nell’overtime, al contrario di Cremona.

KASTRITIS 2 – Succede nel basket, abbiamo perso, bastava una decisione giusta e non l’abbiamo presa. Noi dobbiamo essere pronti per vincere le prossime partite, siamo in controllo del nostro destino, dipende da noi, sappiamo come dobbiamo giocare e cosa dobbiamo evitare di fare in campo.

KASTRITIS 3 – La squadra vuole correre, per quasi tutta la partita la squadra ha fatto cose buone. Vogliamo provare ad andare veloce, ma non siamo riusciti a farlo al meglio. Le decisioni sbagliate ci possono stare, purtroppo succede a tutti i livelli, spiace per gli errori e i ragazzi sono i primi a dispiacersi per come è andata stasera. Dobbiamo soffrire ancora, lo sappiamo e siamo pronti per farlo.

KASTRITIS 4 – Un messaggio ai tifosi, anche stasera Masnago era pieno e caldo. Capisco che non siano contenti, ma prometto che lavoreremo per poter loro dare soddisfazioni e vincere le prossime partite.

BROTTO – Vittoria bellissima su un campo bellissimo. Siamo riusciti a tirare la partita fino alla fine, a non farli scappare e tenere vivo il match: queste partite vanno giocate coi nervi, questo era il piano partita. Sono felice per noi, per i ragazzi, per il carattere che hanno espresso. Ora speriamo di finire il lavoro bene, con questa vittoria vediamo la linea del traguardo più vicina. Ho lavorato sulla testa dei ragazzi per darci una possibilità, credendoci fino all’ultimo minuto. Ci è andata bene.