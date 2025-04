A Bardello con Malgesso e Bregano il problema delle vie con lo stesso nome. Il Sindaco: “Risolveremo nel 2026”

«Vorrei segnalare una situazione spiacevole creatasi dopo l’unione di 3 comuni Bardello con Malgesso e Bregano nel 2023. Esistono 2 vie con lo stesso nome e civici nelle ormai frazioni Malgesso e Bregano causando problemi per recapito pacchi e, se si dovesse aver bisogno le ambulanze potrebbero andare nella via sbagliata».

Questa la lettera di un residente arrivata in redazione. Dal giorno della fusione, sono diverse le segnalazioni sui disguidi di consegne ai cittadini del comune nato dalla fusione di tre diversi enti due anni fa.

La questione, più volte sollevata, ha visto la consueta raccomandazione: “Specificate bene in quale parte del comune si trova la strada: se a Bardello, Bregano o Malgesso”.

Il sindaco Giuseppe Iocca conosce bene il problema: « Diversi cittadini hanno lamentato questa anomalia. Il confronto con la cittadinanza c’è perchè è un tema che l’amministrazione ha in mente ma, al momento, ci sono problemi urgenti a cui va data la priorità».

I temi urgenti sono la bonifica dell’area della Lunga a Bardello per la quale settimana prossima uscirà il bando per l’affidamento dei lavori. Poi c’è una discarica a Bregano che va urgentemente ripulita. Inoltre, c’è il complesso tema delle strade da allargare su cui la giunta si sta impegnando.

« Nel territorio comunale ci sono 9 vie con lo stesso nome in località differenti – spiega il sindaco – Abbiamo messo nell’agenda del 2026 l’obiettivo di sanare queste duplicazioni. Non è una questione di realizzazione immediata: andranno fatti incontri con la popolazione residente in quelle vie per concordare il cambio di nome. Inoltre, la toponomastica nell’ex comune di Bardello risponde ancora a regole superate. Il prossimo anno sicuramente ci faremo carico di questo problema e risolveremo anche le regole della numerazione a Bardello, così da modernizzarla».