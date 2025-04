La funivia di Monteviasco riapre entro l’estate

La funivia di Monteviasco riapre per l’estate. Ad annunciarlo è stato il presidente del trasporto Tpl Como-Lecco-Varese Giovanni Galli durante l’incontro in Prefettura a Varese questa mattina lunedì 7 aprile alla presenza degli enti coinvolti nel percorso che da tempo sta curando la riapertura dell’infrastruttura e del prefetto Salvatore Pasquariello.

Secondo quanto annunciato in questa preliminare comunicazione è stata conclusa il 13 di marzo la procedura di gara europea che ha permesso di sbloccare la situazione. È stata affidata la gestione ad un’associazione temporanea di imprese fatta da Atm e Itb, ex gestore trasporti della provincia Lecco.

«Sono stati tempi lunghi ma confidiamo di riaprire la funivia per l’estate – ha commentato il presidente Giovanni Galli presidente agenzia Tpl con soddisfazione».

Anche il prefetto Pasquariello si è detto soddisfatto di vedere sbloccata una situazione ferma ormai da anni: «È stato un percorso impegnativo a cui hanno collaborato diverse enti e istituzioni. Siamo molto soddisfatti».

La vicenda della funivia è come noto diventata una priorità per i residenti del piccolo borgo a mille metri d’altezza a partire dalla tragedia avvenuta nel novembre del 2018 quando un errore di manovra causò la morte dello storico manutentore dell’impianto (morte per la quale si è celebrato in tribunale a Varese un processo arrivato al primo grado con diverse condanne).

Da allora l’impianto venne prima posto sotto sequestro, e poi dissequestrato poco dopo col precetto di una riapertura assecondata solo da una rigorosa messa in sicurezza: lavori realizzati e messi a punto che non hanno tuttavia consentito la riapertura al pubblico dell’impianto fintanto che non fosse stato identificato un gestore qualificato.

Una svolta che si è avuta qualche settimana fa con la milanese Atm che ha vinto il bando per la gestione (oltre a Monteviasco anche la funicolare di Varese, al Sacro Monte)

Nel frattempo, in questi anni, comprensivi del lungo periodo di isolamento dettato dalla pandemia, i pochi residenti del paese hanno tenuto pulito il borgo, visitato di tanto in tanto da escursionisti che hanno affrontato gli oltre mille gradini per salire in cima alla montagna, a piedi, da Ponte di Piero.