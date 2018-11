Incidente alla funivia di Monteviasco, un morto

Incidente mortale Curiglia con Monteviasco.

Un uomo ha perso la vita, schiacciato dagli ingranaggi dell’impianto di risalita.

Sul posto, intorno alle 15.15 di lunedì 12 novembre, si sono portati i sanitari del 118 con l’elisoccorso e ambulanza. Non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso dell’uomo per traumi gravi da schiacciamento.