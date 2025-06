I vertici lombardi dei Carabinieri salgono a Monteviasco

Visita dei vertici dell’Arma dei Carabinieri quest’oggi al borgo di Monteviasco, isolato da anni dopo lo stop della funivia ancora in attesa di riattivazione.

La visita ha coinvolto il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo”, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”,, ed il Generale di Brigata Benito Castiglia, comandante della Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”, unitamente al comandante Provinciale di Varese e del Gruppo Carabinieri Forestale di Varese.

Sono saliti fino al piccolo borgo di Monteviasco percorrendo a piedi il sentiero che ad oggi, per la chiusura della funivia avvenuta nel 2018 per un tragico incidente, resta l’unica via per raggiungere la frazione.

Gli ufficiali erano accompagnati anche da alcuni militari della Compagnia di Luino e della Stazione di Dumenza, che in tutti questi anni si sono presi cura degli abitanti della frazione, provvedendo, zaino in spalla, a rifornire costantemente i pochi residenti di ogni genere di prima necessità, tra cui i medicinali.