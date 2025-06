La funivia di Monteviasco non riaprirà l’8 giugno, Atm: “In corso attività per aprire in sicurezza”

La data l’aveva ipotizzata nientemeno che il governatore lombardo Attilio Fontana, che mesi fa, a primavera inoltrata, durante l’ultimo summit in Prefettura, aveva parlato dell’8 giugno come momento in cui il pubblico sarebbe potuto tornare a Monteviasco non più coi mille e passa gradini a suon di scarpe da trekking e batticuore, ma sulle comode cabine dell’impianto a fune.

Biglietto, pochi minuti di tragitto, e da Ponte di Piero si arriva ai mille metri del borgo sospeso, isolato dal novembre 2018 a seguito della tragedia che si portò via lo storico manutentore Silvano Dellea, incidente che ha avuto il suo epilogo giudiziario.

Dunque: sequestro e dissequestro, lavori di adeguamento, diverse gare andate a vuoto, ricerca ulteriore di un gestore che si presenta — ed è Atm, l’azienda dei trasporti milanesi — cui è affidata la gestione dell’impianto, di proprietà comunale.

L’impianto, i cui lavori finalizzati alla messa in sicurezza sono in dirittura d’arrivo — anzi, «sono in corso tutte le attività per aprire l’impianto in sicurezza», dicono da Milano.

Altro — in particolare una data certa di apertura — non viene detto, anche se a questo punto è possibile ipotizzare uno slittamento del taglio del nastro di almeno un mese.

Nel frattempo sono in corso, sempre da parte di Atm, le attività di reclutamento del personale per l’impianto, recruiting che tuttavia prescinde dall’apertura.

Così come non sembrano essere collegate le notizie veicolate da Regione Lombardia, che stanziano cifre importanti da destinare agli impianti a fune lombardi, in particolare oltre 400 mila euro per quello Ponte di Piero–Monteviasco.

L’attesa è alta perché la stagione turistica — che a Monteviasco, vista la sua peculiarità, potrebbe durare ben oltre l’estate — è ormai avviata, e, oltre ai camminatori, il luogo è punteggiato di numerose “seconde case” che molti ancora faticano a raggiungere.