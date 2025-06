La Regione stanzia 880mila euro per la funivia di Monteviasco e la funicolare del Sacro Monte

È di quasi 880mila euro lo stanziamento previsto da Regione Lombardia e destinato a due impianti a fune della provincia di Varese: la funivia che collega Ponte di Piero con Monteviasco nel territorio di Curiglia e la funicolare del Sacro Monte, a Varese.

La dotazione è una parte di uno stanziamento totale di 4 milioni e 747mila euro che sarà erogato tra il 2025 e il 2027 per interventi di manutenzione straordinaria per funivie e funicolari soggette a obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta di Franco Lucente, assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile.

Le risorse per le manutenzioni straordinarie saranno suddivise tra gli enti proprietari di funivie e funicolari, quindi gli enti locali o le società controllate dagli enti locali, soggetti ad obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. L’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2025. La delibera, inoltre, riporta la ricognizione di ulteriori interventi manutentivi ipotizzati dagli enti proprietari a partire dal 2026 per i quali verranno svolti ulteriori approfondimenti tecnici, al fine di meglio definirne la stima dei costi e la finanziabilità futura con risorse regionali.

Nel dettaglio, la Regione ha previsto un contributo di 438.590 euro per il tratto tra Piero e Monteviasco (attualmente, però, è ancora chiusa al pubblico) e di 439.200 euro per la funicolare di Varese. Altri stanziamenti andranno alle funuivie del Pian delle Betulle e dei Piani di Artivaggio in provincia di Lecco, alla Argegno-Pigra e alla funicolare Como-Brunate nel Comasco. Infine la Regione sosterrà anche la funicolare di Colle Aperto in provincia di Bergamo.

«Le risorse stanziate da Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria degli impianti di risalita sono fondamentali non solo per la mobilità, ma anche per tutelare e valorizzare l’accesso a luoghi di straordinario valore culturale e identitario», ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando gli intervento previsti in provincia di Barese nell’ambito del piano da 4,7 milioni di euro approvato dalla Giunta.

«Per questo territorio – ha aggiunto Caruso – sono stati destinati oltre 877.000, finalizzati alla manutenzione della funicolare Varese Vellone-Santa Maria del Monte e alla funivia Ponte di Piero-Monteviasco. Con questi interventi Regione dimostra che infrastrutture e cultura possono andare di pari passo».

«Il Sacro Monte di Varese – ha concluso – è un sito Unesco e un punto di riferimento culturale per tutta la Lombardia. Monteviasco, invece, è un borgo che rappresenta un tassello prezioso del nostro patrimonio. Garantirne l’accessibilità significa difendere i tesori di questa provincia».

«Ringraziamo l’assessore Lucente per il lavoro svolto e per l’impegno concreto della Giunta regionale a sostegno della mobilità sostenibile – spiegano i consiglieri Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi – Lo stanziamento è un segnale forte di attenzione verso i territori, i cittadini e il comparto turistico montano perché parliamo infrastrutture essenziali per garantire il diritto alla mobilità in aree spesso difficili da raggiungere».