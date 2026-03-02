“Che fine ha fatto la galleria tra Caravate e Cittiglio?“

Dunque, “che fine ha fatto l’accordo di pianificazione per il collegamento “Cittiglio–Laveno SP1”?»

Il progetto, spiega Ballardin, «prevedeva un tracciato dalla rotatoria di Caravate, nei pressi del cementificio, fino a est della piana del Pradaccio, in parte in galleria. Un’opera presentata come soluzione strategica per migliorare l’accessibilità a Laveno Mombello, ridurre i tempi di percorrenza — anche per i mezzi di soccorso — e alleggerire il traffico pesante che oggi attraversa Cittiglio, con criticità accentuate nei periodi turistici».

Nel frattempo, la Provincia – «che ha destinato oltre 78 milioni di euro di investimenti pubblici destinati alla rete viaria provinciale» – ha annunciato la realizzazione della “Piero Lozzo”, strada oggi classificata come agro-silvo-pastorale, con funzione di collegamento di emergenza tra due valli. L’intervento, dal valore di circa 8 milioni di euro, prevede opere di consolidamento del versante, in un’area nota per la fragilità idrogeologica. Proprio la natura del terreno alimenta dubbi tecnici e timori di un possibile aumento dei costi, sia in fase di costruzione sia di manutenzione.

Alcuni residenti ritengono più opportuno destinare le risorse all’ampliamento e alla messa in sicurezza della SP5, piuttosto che intervenire su un tracciato considerato instabile. Resta così sullo sfondo la mancata realizzazione della galleria tra Caravate e Cittiglio, più volte evocata in passato.

A sollevare formalmente il tema è come si accennava il sindaco di Brenta, Gianpietro Ballardin, che parla del rischio concreto che l’opera promessa resti un elemento irrealizzato, con ricadute sulla viabilità e sull’equilibrio ambientale del territorio.