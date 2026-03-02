Varese News

“Che fine ha fatto la galleria tra Caravate e Cittiglio?“

Si pone la domanda il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin, dubbioso sul finanziamento di altre opere viarie come la “Piero-Lozzo"

Una galleria “bypass“ sulla provinciale “nuova“ che collega Gavirate a Cittiglio e che all’altezza del cementificio si butta verso Ovest per sbucare dopo il passaggio a livello dello Stato che porta nella piana lavenese del Pradaccio, a sinistra della ferrovia viaggiando verso il lago. Ne parla il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin nel ricordare come il collegamento, originariamente previso, non sia mai stato compiuto.

Dunque, “che fine ha fatto l’accordo di pianificazione per il collegamento “Cittiglio–Laveno SP1”?»

Il progetto, spiega Ballardin, «prevedeva un tracciato dalla rotatoria di Caravate, nei pressi del cementificio, fino a est della piana del Pradaccio, in parte in galleria. Un’opera presentata come soluzione strategica per migliorare l’accessibilità a Laveno Mombello, ridurre i tempi di percorrenza — anche per i mezzi di soccorso — e alleggerire il traffico pesante che oggi attraversa Cittiglio, con criticità accentuate nei periodi turistici».

Nel frattempo, la Provincia – «che ha destinato oltre 78 milioni di euro di investimenti pubblici destinati alla rete viaria provinciale» – ha annunciato la realizzazione della “Piero Lozzo”, strada oggi classificata come agro-silvo-pastorale, con funzione di collegamento di emergenza tra due valli. L’intervento, dal valore di circa 8 milioni di euro, prevede opere di consolidamento del versante, in un’area nota per la fragilità idrogeologica. Proprio la natura del terreno alimenta dubbi tecnici e timori di un possibile aumento dei costi, sia in fase di costruzione sia di manutenzione.

Alcuni residenti ritengono più opportuno destinare le risorse all’ampliamento e alla messa in sicurezza della SP5, piuttosto che intervenire su un tracciato considerato instabile. Resta così sullo sfondo la mancata realizzazione della galleria tra Caravate e Cittiglio, più volte evocata in passato.

A sollevare formalmente il tema è come si accennava il sindaco di Brenta, Gianpietro Ballardin, che parla del rischio concreto che l’opera promessa resti un elemento irrealizzato, con ricadute sulla viabilità e sull’equilibrio ambientale del territorio.

