“Che fine ha fatto la galleria tra Caravate e Cittiglio?“
Si pone la domanda il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin, dubbioso sul finanziamento di altre opere viarie come la “Piero-Lozzo"
Una galleria “bypass“ sulla provinciale “nuova“ che collega Gavirate a Cittiglio e che all’altezza del cementificio si butta verso Ovest per sbucare dopo il passaggio a livello dello Stato che porta nella piana lavenese del Pradaccio, a sinistra della ferrovia viaggiando verso il lago. Ne parla il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin nel ricordare come il collegamento, originariamente previso, non sia mai stato compiuto.
