Silvano Dellea, una vita al lavoro sulla funivia

E’ morto mentre lavorava all’impianto di risalita di Monteviasco, schiacciato dagli ingranaggi. La vittima si chiamava Silvano Dellea, 60 anni, di Dumenza era molto conosciuto in paese perché da tempo lavorava alla funivia gestita dalla cooperativa sociale Au Suriv Onlus, che ha sede a Monteviasco.

È una struttura importante che consente di collegare i circa 12 residenti con resto del mondo. Nel gennaio 2017 venne a mancare lo storico manovratore, Agostino Silvano Ranzoni e per sostituirlo venne assunto un nuovo “agente di stazione e macchinista”, figura per la quale arrivarono curriculum da tutt’Italia. Alla fine la spuntò un operaio del paese che venne assunto per traghettare turisti e i pochi residenti, per evitare di farsi i 1200 scalini a piedi.

La funivia “Ponte di Piero-Monteviasco” è aperta al pubblico dal 1989, e collega Curiglia all’abitato di Monteviasco con un tragitto di pochi minuti con cui vengono coperti i circa 500 metri di dislivello fra la stazione di partenza e quella di arrivo. L’impianto, molto semplice, si compone di una sola vettura della capienza di 15 persone che percorre la via di corsa lunga circa un chilometro in senso bidirezionale e fa parte del trasporto pubblico locale della Regione Lombardia. Il servizio è attivo tutto l’anno.