Trovato il gestore per la funivia

È stata valutata ieri dall’apposita commissione la manifestazione di interesse – l’unica – arrivata dopo l’emanazione del bando per gestire la funivia Ponte di Piero – Monteviasco.

Si tratta della cooperativa «Montagna Domani» che già in passato gestì l’impianto dal momento della sua realizzazione e per una ventina d’anni successivi.

Ora la lappa passa a Ustif, l’ente ministeriale cui compete l’indicazione dei lavori di messa in sicurezza dopo la sospensione del “nulla osta” per il trasporto pubblico decretato dalle «gravi carenze strutturali e procedurali» ravvisate dalla Procura della repubblica in seguito alla morte del manutentore Silvano Dellea, l’autunno scorso.

Secondo il sindaco di Curiglia con Monteviasco Ambrogio Rossi si tratta di «interventi di poco conto» a fronte dei quali «auspico la riapertura dell’impianto nel più breve tempo possibile».