Val Veddasca, potenziamento dei ponti sul Giona e restauro dei Mulini

Proseguono in Val Veddasca gli interventi di Comunità Montana Valli del Verbano destinati a rilanciare due luoghi simbolo del territorio montano del Verbano: i Mulini di Piero e la frazione di Monteviasco.

Ai Mulini di Piero è attualmente in corso il secondo lotto dei lavori di restauro e recupero dell’antico complesso, uno degli angoli più caratteristici e apprezzati della valle. L’obiettivo dell’intervento è restituire piena funzionalità e fruibilità al sito, con un progetto che guarda non solo al turismo, ma anche alla valorizzazione culturale e didattica dell’area.

Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre, segnando un nuovo passo nel percorso di recupero di un luogo profondamente legato alla storia e all’identità della Val Veddasca.

Sempre nella zona di Piero è inoltre in fase di avvio la gara per la realizzazione di due nuovi ponti sul fiume Giona e su un vicino affluente. Le strutture sostituiranno il vecchio accesso all’abitato, garantendo collegamenti più sicuri e permettendo anche il transito dei mezzi di soccorso, oggi particolarmente difficoltoso. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine di giugno.

Novità importanti anche per Monteviasco, la suggestiva frazione montana raggiungibile tramite funivia e sentieri. Qui l’attenzione si concentra sul recupero dell’ostello situato nei pressi della stazione di arrivo dell’impianto.

L’intervento punta a rafforzare l’offerta turistica del borgo e a contrastare il fenomeno dello spopolamento che negli ultimi anni ha interessato la località. L’approvazione del progetto esecutivo è attesa nel corso del mese di giugno.

Gli interventi rappresentano un tassello significativo nella strategia di rilancio delle aree montane della Val Veddasca, con l’obiettivo di coniugare tutela del territorio, sicurezza e sviluppo sostenibile.