Un vino per la Pallacanestro Varese: Zonin tra gli sponsor biancorossi

Si allarga la famiglia dei marchi che sostengono la stagione cestistica della Pallacanestro Varese. È stato annunciato oggi – venerdì 17 – l’accordo tra una casa vinicola di rilevanza nazionale, Zonin, e la società biancorossa.

A dare il benvenuto all’azienda di Gambellara, in provincia di Vicenza, è il vicepresidente del club Paolo Perego: «Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Zonin che sarà nostro wine sponsor per la stagione 2024-2025. Questa collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà che condividono la stessa passione per l’eccellenza ed il piacere di celebrare ogni momento insieme. Zonin arricchirà i nostri eventi fuori dal campo».

Zonin è un marchio che vanta oltre 200 anni di storia e – spiega un comunicato della casa vinicola – «è riconosciuto tra i principali brand vitivinicoli che hanno esportato la cultura, il gusto e la bellezza nel mondo. Custode di un savoir-faire antico che si tramanda ed arricchisce nel tempo, Zonin concepisce il vino come il frutto di una terra, diversa da molte altre ma per questo unica nel suo genere, da preservare per le generazioni future. Proprio per questo motivo è importante per noi promuovere una cultura del “bere responsabile”».