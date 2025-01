Il Varese nella tana dell’Imperia, mister Floris: “Una delle trasferte che temo di più”

Cinque vittorie di fila, un solo gol subito e secondo posto agguantato. Un ottimo periodo per il Varese, che però non riesce a rosicchiare punti alla capolista Bra, che prosegue nel suo percorso incredibile alla vetta del Girone A di Serie D. Dopo la facile vittoria di Albenga e il successo nel turno infrasettimanale contro il Ligorna, i biancorossi affronteranno un’atra trasferta in Liguria – settimana prossima seguirà quella di Sanremo – per affrontare l’Imperia. Appuntamento domenica 19 gennaio (ore 14.30) allo stadio “Nino Ciccione”.

Sarà una gara molto insidiosa per i ragazzi di mister Roberto Floris, contro un avversario in ottima salute, imbattuto da sei giornate e con l’umore altissimo dopo il 3-1 rifilato a domicilio alla Sanremese nel derby.

A presentare la gara del “Ciccione” ci ha pensato mister Floris: «Dopo la vittoria contro il Ligorna ci siamo messi subito al lavoro per preparare questa partita. Conosciamo bene l’Imperia, è in grande forma, arriva da cinque vittorie consecutive e in casa è particolarmente pericoloso; questa è una delle trasferte che temo di più, spero che i ragazzi mettano in campo l’atteggiamento e la maturità che si è vista nelle ultime uscite. È una squadra che difende bene, che lavora sulle seconde palle ed è molto aggressiva. Dobbiamo ricordare la gara di andata, quando ci hanno messo in grande difficoltà e alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

«Sappiamo – prosegue l’allenatore biancorosso – che anche a Imperia il campo, così come al “Franco Ossola”, non sarà dei migliori, dovremo adattarci, non sarà un grande spettacolo ma a me interessa vincere. Bisogna fare i complimenti al Bra per le cose incredibili che sta confermando, ma anche noi stiamo facendo bene nonostante il periodo stressante con trasferte lunghe e faticose. In questo momento entrambi i portieri sono a casa con la febbre, anche Marchisone non è a posto; purtroppo anche quello non ci sta aiutando, ma sono convinto che chi giocherà farà bene».

