Varese e il cicloturismo: il progetto #VareseDoYouBike continua a crescere

Si è svolto a Ville Ponti l’incontro per disegnare gli sviluppi del progetto #VareseDoYouBike a partire dalle esigenze degli operatori che più di ogni altro conoscono i bisogni di chi viaggia con la bicicletta. L’obiettivo è arrivare a fare di Varese una destinazione di riferimento del panorama cicloturistico. Un momento per analizzare i risultati raggiunti e pedalare insieme verso il futuro.

Avviato nel novembre 2021, il progetto #VareseDoYouBike ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo di valorizzazione del cicloturismo nel nostro territorio. Grazie a una collaborazione efficace tra enti locali e operatori del settore, Camera di Commercio di Varese ha saputo dare vita ad un’iniziativa di grande impatto che ha rafforzato l’attrattività del territorio in chiave cicloturistica raggiungendo un numero sempre più alto di punti qualificati anche grazie al percorso formativo previsto per aderire alla rete di Official Point che ad oggi può contare su quasi un centinaio di operatori coinvolti.

Il progetto ha consolidato il posizionamento della provincia di Varese come destinazione d’eccellenza per gli amanti del ciclismo e del cicloturismo. Il territorio, grazie al suo ricco patrimonio naturale e culturale, offre una rete di percorsi che soddisfa le esigenze di cicloturisti di ogni livello: dalle tranquille piste ciclabili intorno al Lago di Varese ai percorsi più tecnici sulle Prealpi varesine.

Con l’apertura del primo Bike Corner in Italia all’aeroporto di Malpensa T2 ha rappresentato un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione del progetto, rafforzando il legame con il mercato estero.

“La forza di #VareseDoYouBike risiede nella sinergia tra le diverse anime del territorio, un modello di collaborazione cui si ispira anche l’ambizioso progetto di Camera di Commercio per la Fondazione di partecipazione Varese Welcome” – ha sottolineato il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -. “L’obiettivo è rilanciare l’attrattività turistica del nostro territorio, promuovendo una visione unitaria e favorendo la migliore collaborazione tra attori pubblici e privati attraverso modalità partecipative e condivise.”.

Con l’intervento di Paolo Pinzuti, presidente della Fiera del Cicloturismo, è stata offerta una panoramica sulle tendenze e sull’evoluzione del settore cicloturistico a livello internazionale. Successivamente, Giovanni Martinelli, project manager di #VareseDoYouBike, presentando i risultati ottenuti e le opportunità future, concentrandosi sul ruolo cruciale degli Official Point.

Si tratta, è bene ricordarlo, di punti strategici dislocati sul territorio della provincia di Varese, dedicati ad accogliere e indirizzare chi sceglie di esplorare la bellezza del territorio varesino in sella a una bicicletta, garantendo un’esperienza sicura e di qualità. La rete include strutture come hotel, bed & breakfast, ristoranti, negozi di biciclette e officine, selezionati per offrire servizi dedicati ai cicloturisti: assistenza tecnica, noleggio bici, ristoro e informazioni sui percorsi ciclabili.

L’incontro è stato arricchito da uno spazio di confronto, durante il quale i partecipanti hanno condiviso idee, proposte e best practice, favorendo la creazione di nuove sinergie tra gli operatori locali. Per maggiori informazioni sul progetto #VareseDoYouBike, è possibile visitare il sito.