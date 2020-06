Berlusconi non è più il leader del centrodestra

Caro Direttore

Il centrodestra unito (Lega, FdI, FI) aveva buone chances per poter vincere le prossime elezioni politiche. Gli ultimi interventi di Berlusconi e il suo porsi in ogni occasione in opposizione a Salvini e walzeriggiando con Conte e il suo sgangherato governo potrebbero portare alla sua sconfitta Uniti si può anche vincere, divisi si perde di sicuro. Lo diceva spesso Berlusconi !

Il suo comportamento ambiguo e trasformista fa temere un connubio suo con Conte. Non so quanti suoi elettori lo seguiranno !

Berlusconi non è più il leader del Centro Destra. E’ inutile e penoso che voglia crederlo ! Continuando a remare contro finirà per far vincere la coalizione di sinistra che verrà formandosi. Può darsi che Berlusconi ipotizzi che tale coalizione, o un’altra (ma sempre di sinistra o centro-sinistra fasulla) avrà bisogno dei suoi voti. E di conseguenza ritiene di poter condizionare Conte e i suoi alleati.

In politica (soprattutto quella italiana) tutto è il contrario di tutto, è possibile.

Come è possibile che Berlusconi finisca come quei suonatori che andaron per suonare e furono suonati !

Basta litigi e sgambetti a destra ! Basta distinguo incomprensibili, basta dirsi di destra o di centro-destra e comportarsi come un sodale di Conte, di Renzi e persino di Zingaretti. Decida Berlusconi con chi stare, e poi si comporti di conseguenza.

Berlusconi se da un lato critica anche aspramente il governo delle sinistre, dall’altro, pur di distinguersi da Salvini e da Meloni sostiene alcuni provvedimenti di Conte che il centro destra non potrebbe nel modo più assoluto approvare, in quanto estranei all’ideologia dei moderati. Questa politica dei due forni non potrà che essere deleteria per il centro destra e fa il gioco delle sinistre. Berlusconi si ricordi della favoletta del marito che per far dispetto alla moglie si evirò. Non è noto se poi visse felice e contento !

Cordiali Saluti

PS. A pensar male si farà anche peccato, ma talvolta ci s’azzecca. Non è che potremo vedere (quando è piuttosto difficile predirlo !) un “governo” Conte-Berlusconi con appoggi vari dei gruppuscoli di centro ? Attento Salvini, attento Di Maio ! Quei due non sono i furbastri la volpe e il gatto ma due squali con denti ben aguzzi !

Dr Carlo Passarotti