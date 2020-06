Bertocchini e Pierre Ley, una diretta per parlare di spritz

Sapete com’è nato lo spritz? Se vi interesse conoscere l’origine di uno degli aperitivi che forse ordinate più spesso, “sintonizzatevi” sulla pagina facebook di Lorenzo Bertocchini questa sera, venerdì 5 giugno, alle 18.

Bertocchini, musicista ormai noto ben oltre i confini della nostra provincia, da settimane organizza due dirette al giorno in cui canta e suona anche in compagnia di artisti stranieri: con oggi siamo alla 97esima diretta consecutiva. Ma ora le sue dirette prenderanno una “piega” diversa: « Sarà un appuntamento speciale – spiega Bertocchini – , intitolato “Cook’n’Roll”, che penso di riproporre con cadenza settimanale; l’ospite di oggi è Pierre Ley che tra una mia canzone e l’altra svelerà la vera storia dello Spritz, dopo tutto iniziamo in pieno orario dell’aperitivo, per poi proseguire con racconti culinari e con una specialità della grande cucina italiana cucinata dal vivo. Non solo: visto il pubblico internazionale, Pierre svelerà le regole d’oro per cucinare la pasta come in Italia. Per noi sembrano scontate, ma le “varianti” spesso messe in atto all’estero farebbero rabbrividire qualsiasi buongustaio italiano».

Da quando ha iniziato le dirette non ha mai saltato neppure un giorno e il pubblico del musicista di Besozzo è davvero internazionale. «Ho un gruppetto di persone, soprattutto americani, che mi seguono tutti i giorni a tutte le ore, anche a costo di svegliarsi alle 4 del mattino. Ultimamente mi sto divertendo a invitare amici a condividere questi concerti virtuali con me. Giovedì ho ospitato Elizabeth Lee, che da Wimberley, nel Texas, ci ha fatto sentire il suo grande blues e country. Domenica (ore 19.30) sarò con Bill Toms, rocker di Pittsburgh, Pennsylvania».