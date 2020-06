“Buona la prima”, Fabienne Agliardi presenta il suo libro con Max Pisu

Il primo amore, il primo giorno di scuola, la prima neve, il primo appuntamento, il primo brutto voto, “quella” prima volta…Quali sono le venti prime volte che contano?

Fabienne Agliardi presenta “Buona la prima”, libro che narra con un divertente excursus, dal 1976 al 2017, le prime venti volte di Maia, la protagonista della storia.

L’appuntamento per conoscere virtualmente l’autrice è per l’11 giugno quando insieme a Max Pisu presenterà il volume sulla pagina Facebook della Galleria del Libro di Legnano. Gigi Campisi sarà ospite dell’incontro, in collegamento dalla Puglia.

Coloro che vorranno avere una copia autografata del libro potranno chiederlo direttamente all’autrice e passare a ritirarlo in libreria.