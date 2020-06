Cesare Cremonini: le date negli stadi 2021

Live Nation Cesare annuncia la riprogrammazione delle date nel 2021 del tour di Cesare Cremonini negli stadi italiani.

Live Nation Italia comunica che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

La data di LIGNANO SABBIADORO, originariamente prevista il 21 giugno 2020 allo Stadio G. Teghil è spostata alla Villa Manin di Passariano di Codripo (Udine) l’1 giugno 2021. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data nella nuova location con conseguente riconfigurazione di tutte le categorie di prezzo e settori.

La data di ROMA, originariamente prevista il 10 luglio 2020 allo Stadio Olimpico, non potrà purtroppo essere recuperata a causa dell’indisponibilità dello stadio impegnato dalle gare dei Campionati Europei di calcio. Stiamo lavorando per poter risolvere la situazione e onorare i biglietti già venduti soddisfacendo le richieste del numeroso pubblico della Capitale e del centro Italia. Seguiranno presto notizie sulla riprogrammazione della data.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 e la gestione dei biglietti sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/cremonini-tour-2021/

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO “CREMONINI 2021 STADI”:

1 GIUGNO 2021 – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI