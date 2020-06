Comunità Giovanile riapre dopo il lockdown e riparte da “Black Lives Matter”

Dopo il lockdown Comunità Giovanile è pronta a ripartire con le sue attività culturali con una conferenza, purtroppo ancora virtuale, con un webinar su Facebook organizzato per il prossimo 23 giugno, dal titolo “Dal caso Floyd alle rivolte BLM: l’inganno antirazzista”.

I ragazzi di Comunità Giovanile tratteranno un tema di stretta attualità come le rivolte in corso, partite dagli Stati Uniti d’America e diffuse in Europa. «Indagheremo a fondo le cause storico-sociali e gli sviluppi del movimento Black Lives Matter. Lo faremo con Stelio Fergola, giornalista e scrittore, autore del libro “L’inganno antirazzista”».

Titolo quanto mai evocativo, perché siamo convinti che, oltre le effettive discriminazioni, ci sia una insidiosa patina ideologica che vuole fare tabula rasa delle identità storiche, tutte a dire il vero, per riscrivere un nuovo mondo inginocchiato, caotico, di cui il degrado estetico della “guerra ai monumenti” è la miglior rappresentazione.