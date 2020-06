Demolito l’autogrill Villoresi Ovest. Lo storico “punto di ristoro” per quelli che percorrevano l’autostrada A8 Milano-Varese con la caratteristica forma di astronave non c’è più. Resta la grande cupola d’acciaio. Prima Pavesini, poi Autogrill, si ergeva sull’altro lato del “vulcano” eco sostenibile dell’area servizio Villoresi Est, aperto nel 2013 e progettato dallo studio Total Tool di Giulio Ceppi. La struttura è in relazione con la cupola del Villoresi Ovest: l’arco è rovesciato e crea un cratere di circa 27,5 metri d’altezza. (qui la storia della copertura captante che a seconda delle stagioni, incamera energia solare o freddo)

Con il tempo l’astronave ha perso un po’ il suo fascino e Autogrill ha così deciso di demolirla. I lavori di ricostruzione e di rinnovamento si sono fermati con il lockdown ed ora non è ben chiaro che cosa sarà di quell’area di servizio costruita nel 1958 e simbolo di un’Italia pronta a rifiorire.