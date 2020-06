Estate in montagna? Scopri la Valle d’Aosta con i The Flintstones!

Per Federico la montagna è stato “amore a prima vista”. Originario della bassa pavese, nonostante fosse cresciuto tra le risaie, Federico ha da sempre manifestato una forte passione per le montagne fin da quando era bambino.

«Ho imparato fin da piccolo a muovere i miei primi passi sugli sci in Valtellina grazie a mio papà – esordisce Federico -, e dagli anni Novanta ho iniziato a frequentare la Valle d’Aosta dove poi la mia famiglia ha deciso di prendere casa a Morgex, a pochi chilometri da Courmayeur.

Crescendo, la passione per la montagna si è fatta sempre più forte, finché Federico è riuscito a realizzare una pagina web dedicata alla sua grande passione.

Nel marzo del 1999 – racconta Federico – nasce la mia idea di creare una pagina web sperimentale con l’obiettivo iniziale di raccontare in una sorta di “diario online” le mie giornate trascorse sugli sci o camminando in montagna. Il sito vero e proprio nacque poi nel mese di aprile del 2000 e, seppur con poche pagine, presentava una grafica tutta sua e una struttura ben definita.

Il nome voluto da Federico per il suo sito è “The Flintstones”. Perché questa scelta?

«In tanti se lo chiedono …. Semplicemente volevo trovare un nome originale e alla fine mi sono lasciato ispirare da quello che era il cartone animato preferito della mia infanzia, i “The Flinststones”, appunto, dove i protagonisti Fred e Barney condividevano hobbies e quotidianità. I valori dell’amicizia e della condivisione rispecchiavano perfettamente quello che volevo trasmettere e poi… “Fred” è pure uno dei diminutivi di “Federico”! Insomma, quel nome mi è sembrato da subito perfetto per il mio sito!»

In pochi anni il progetto cresce grazie anche alla collaborazione con un forum di sciatori e, venendo a contatto con persone che lo avvicinano al mondo dello sci freeride, dello scialpinismo e dell’alpinismo, Federico crea anche la Flint Crew, ovvero un gruppo di amici che condivide la passione per la montagna. Con l’avvento dei social, poi, tanti appassionati di montagna hanno potuto conoscere il progetto ed hanno contribuito a far crescere il gruppo di amici.

«Il bello di questo progetto – sottolinea Federico – sono le tante amicizie nate in questi anni. Ad esempio, Il mio socio Luca mi aveva visto per la prima volta lungo il sentiero verso un rifugio. Dopo alcuni giorni, avendo riconosciuto il logo del mio sito trovato online che aveva visto sulla maglietta che indossavo quel giorno, mi ha contattato. Da quel momento, quasi ogni weekend io e Luca siamo in montagna insieme! Anche i fratelli Matteo e Gianluca di Biella li abbiamo conosciuti per caso durante un’escursione. Ci siamo incrociati, abbiamo scambiato due chiacchiere e da allora anche loro sono diventati nostri compagni di avventure!»

Riuscendo a creare un gruppo di amici sempre numeroso, Federico ha iniziato anche a proporre eventi come le “bivaccate” con “le cene gourmet in quota”.

«Abbiamo addirittura cucinato mazzancolle a 2900 metri di altezza! E spesso si uniscono a noi tanti escursionisti incontrati in quota che preferiscono le nostre pietanze ai loro cibi confezionati, aiutandoci così a smaltire le nostre “zainate di cibo”! (i menù li potete leggere sul sito nella sezione “Cene in quota”). Altri must de i The Flintstones sono i pic-nic nei villaggi abbandonati e, in inverno, l’evento clou che raduna appassiona di sci, skialp e freeride è il “Flinth Triathlon”! Lo scorso febbraio siamo riusciti a realizzare la IV edizione e, come ogni anno, è stato un successo conclusosi con una ottima cena in baita ed una emozionante discesa in notturna».

Federico conclude lasciando un messaggio o meglio, un appello rivolto a tutti gli amanti della montagna.

«Questa estate 2020 sarà diversa dalle altre e, purtroppo, con non poche difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria per il virus COVID-19 che ha toccato ognuno di noi. Nonostante tutto, abbiamo la fortuna di poter contare sulle nostre Alpi, luoghi in cui il distanziamento sociale avviene facilmente, considerati gli spazi a disposizione. Noi a dire il vero non abbiamo mai amato i luoghi affollati e quindi ci risulta naturale andare sempre a cercare quelli meno frequentati. In tutti questi anni ne abbiamo scoperti davvero tanti di cui potete trovare le recensioni sul sito. Inoltre, da quest’anno ci impegneremo ancora di più a vivere la montagna nella tranquillità, andando a scoprire i piccoli villaggi e comprando dai produttori locali. Se vi ho incuriosito e se avete voglia di condividere la vostra passione per la montagna in ottima compagnia, venite a conoscerci partecipando alle prossime gite o anche solo per un buon pranzo in qualche rifugio valdostano. Sarebbe davvero bello riuscire a far crescere ancora di più il nostro gruppo di amici con cui condividere la nostra passione».