Evade dai domiciliari a Busto Arsizio e fa un incidente con la bici, arrestato 50enne

Doveva stare a casa perchè sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e invece girava per le strade di Busto Arsizio in bicicletta. I carabinieri bustocchi hanno scoperto la violazione della misura perchè il detenuto è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Per lui, un 50enne ucraino pregiudicato, è scattato nuovamente l’arresto dopo che i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione del 112 di incidente tra un’auto e una bicicletta, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte.

Una volta giunti sul posto i militari hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte e, da un rapido controllo, è emerso che il 50enne in bicicletta, sottoposto alla detenzione domiciliare, non aveva alcuna autorizzazione per uscire a quell’ora . L’uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione e verrà processato per direttissima questa mattina, lunedì.