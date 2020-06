Ex Stere, conclusi i lavori di rimozione dell’amianto

Sono conclusi i lavori di rimozione dell’amianto alla ex Stere di Cardano al Campo. L’inizio dei lavori era stato annunciato dall’assessore Angelo Marana il 17 maggio 2020, con la durata prevista di tre settimane.

Si chiude così il primo step che dovrebbe portare alla riqualificazione totale della ex fabbrica, una grande area dismessa della città. Nella commissione territorio convocata il 3 giugno, la presidente Stefania Rossetti ha dichiarato che «al momento non c’è nessun progetto» e che i passi successivi saranno discussi di volta in volta con la commissione.