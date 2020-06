Fine settimana tra sole, nuvole e pioggia

Weekend all’insegna del tempo variabile su tutto il varesotto. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino l’area di bassa pressione centrata sul mare del Nord che ieri ha sospinto una perturbazione sul Nord Italia con abbondanti piogge, oggi tende a diminuire temporaneamente ma riporterà correnti umide e instabili sulla regione padano-alpina da sabato pomeriggio a martedì con ancora formazione di nuvole e temporali.

Nella giornata di venerdì il tempo sarà abbastanza soleggiato, con residua nuvolosità al mattino in allontanamento verso Est sulla Lombardia orientale e alcuni passaggi nuvolosi lungo le Alpi. Asciutto. Rialzo delle temperature massime.

Sabato il sole della mattina sarà coperto dalla nuvolosità in aumento nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, dove saranno possibili alcuni rovesci o temporali fino in serata, localmente in estensione alla pianura.

Domenica sarà molto nuvoloso e instabile con piogge e temporali, più frequenti su Alpi e pianura pedemontana. A tratti ancora un po’ di sole al mattino sulla bassa padana. Limite neve verso 2400 m.