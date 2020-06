Giornata mondiale del donatore di sangue, il grazie dell’Avis

Un messaggio di ringraziamento a tutti i donatori con un video dei Presidenti delle AVIS che fanno riferimento sui quattro ospedali di ASST Valle Olona: “Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sano”. Con queste parole l’OMS esprime a tutti i donatori, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue – 14 giugno – il proprio riconoscimento per l’attività meritoria di tutti i donatori di sangue.



Nel nostro territorio, questo senso di ringraziamento si è espresso vivamente attraverso un video, realizzato in comune accordo tra le Avis di Busto Arsizio-Valle Olona, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo, ovvero le Avis afferenti ai quattro ospedali di ASST Valle Olona.

L’intento è stato quello di unire le proprie forze come associazione per ringraziare tutte le donatrici ed i donatori per il loro importante gesto di solidarietà, soprattutto in un anno particolare come questo, con un occhio di riguardo ai giovani, che rappresentano il nostro futuro, ed ai donatori che in questi mesi hanno dimostrato senso di responsabilità, presentandosi nei Centri Trasfusionali e nelle Unità di raccolta, garantendone la raccolta di sangue per i malati.

“Un particolare pensiero ai tantissimi giovani che ogni anno aderiscono alla nostra associazione, una grande speranza per il futuro dell’associazione ed una grande e concreta risposta per i numerosi pazienti” le parole di Marco Roncari, Presidente di Avis Busto Arsizio-Valle Olona.

“Un augurio a tutti i donatori, in un contesto difficile che ha mostrato la nostra forza, la nostra capacità di saper essere al servizio del sistema nazionale” le parole di Paola Cozzi, Presidente di Avis Gallarate.

“Questa giornata dedicata a tutti i donatori di sangue nel mondo ci accomuna tutti, attraverso la voglia di mettere a disposizione la parte migliore di ciascuno per il bene di tutti”, le parole di Matteo Carugati, Presidente di Avis Saronno.

“Tutti noi abbiamo dovuto cambiare i nostri stili di vita a causa del coronavirus, ma non i malati, che necessitano sempre del nostro sangue per vivere. Un sentito ringraziamento a tutti i donatori per aver mantenuto vivo e costante l’attività trasfusionale anche in periodo di lockdown”, le parole di Ivan Zingaro, Presidente di Avis Somma Lombardo.

Un messaggio di speranza delle quattro AVIS per dire un semplice e sincero GRAZIE