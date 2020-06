“Imparare al volo”, mappe mentali e secondo corso dedicato ai droni per Idrovolo

La memoria è uno strumento potentissimo della mente umana. Lo sa bene l’associazione sestese Idrovolo che ha sperimentato nel proprio corso dedicato al mondo dei droni la tecnica delle mappe mentali per “ricordare al volo” concetti e nozioni fondamentali.

In occasione del primo corso in streaming organizzato da Idrovolo per l’ottenimento dell’attestato pilota di APR, su circa trenta iscritti più di dieci sono stati i piloti ad aver ottenuto il patentino droni dopo aver fatto ricorso al metodo di studio delle mappe mentali.

«Le mappe mentali – spiega Claudio Tessarolo, socio e manager dell’associazione milanese UnBreakFast – sono rappresentazione schematica di concetti e informazioni. In un unico foglio possono essere inserite tutte le nozioni di un testo o di più documenti. Possono essere realizzate a mano ma soprattutto con semplici programmi elettronici gratuiti come Freemind: in questo modo è possibile collegare più temi, immagini, filmati. Sfruttando elementi come i colori, i simboli, alcune parole chiave, è più facile ricordare tutto un argomento e ripassarlo a distanza di tempo senza dover necessariamente rileggere tutti i testi».

Per il prossimo corso – che parità il 5 giugno – Idrovolo offrirà anche il supporto di Tessarolo, il quale illustrerà le mappe mentali, il loro utilizzo e il modo più efficace per applicarle allo studio grazie a tecniche e suggerimenti.

A distanza di un mese, Idrovolo è infatti pronta per il secondo corso gratuito per i suoi soci, che potranno così sostenere l’esame ENAC entro il 1° luglio, data oltre la quale gli esami potranno subire un incremento dei costi. Attualmente – spiega l’associazione – è possibile replicare il test per un massimo di sei volte spendendo unicamente 31 euro dopo aver superato positivamente l’esame. In futuro si prospetta il pagamento anticipato per ogni singolo tentativo utile all’ottenimento dell’Attestato.

«Si tratta di un’occasione unica – commenta il presidente di Idrovolo Giuseppe Lapenta -. Finora era possibile ottenere l’attestato esclusivamente frequentando corsi di volo presso scuole certificate, a un prezzo di gran lunga superiore e con modalità d’esame decisamente più rigide. Oggi per chi voglia cimentarsi nel mondo dei droni, anche per esigenze lavorative, questa è un’ottima notizia. La nostra associazione propone agli associati un gruppo di studio guidato da tutor competenti in ambito aeronautico, istruttori certificati di droni e professionisti del volo, che oltre a dotare i partecipanti di materiale didattico sono di supporto alla preparazione dell’esame online».