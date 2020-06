Domenica mattina è stata inaugurata la sede della Protezione Civile di Casciago. Presenti i sindaci di Casciago e Barasso, Mirko Reto e Antonio Braida , l’assessore Marco Broggi delegato per il Comune Luvinate, e per il comune di Comerio Veronica Orlandi; il vice sindaco di Casciago Stefano Chiesa, il presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra, Il presidente della pro loco di Casciago Mario Saviori a cui è andato il ringraziamento del gruppo intercomunale di protezione civile Barasso -Casciago – Comerio – Luvinate per il contributo che ha permesso di acquistare un atomizzatore.

“Grazie a tanti amici e colleghi che hanno reso questa giornata speciale. La nostra sede è sempre aperta per tutti” si legge sul gruppo facebook GiCPC Valtinella

Inaugurata la sede della Protezione Civile di Casciago

(Le foto sono Marco Lavizzari)