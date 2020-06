La canapa light: cosa c’è da sapere

La cosiddetta “canapa light” è una variante della marijuana che presenta un basso contenuto di principio attivo THC, non classificata come stupefacente.

Essa viene oggigiorno considerata legale, il che ha visto la nascita negli ultimi anni di numerosi store anche online come l’erba proibita, nei quali la vendita è stata legalizzata e il prodotto si ritrova in molteplici forme: semi, leccalecca, caramelle hanno contribuito ad alimentare la fama di questa sostanza.

Cos’è la canapa legale

Fin dall’antichità erano noti gli effetti e le proprietà della cannabis e venivano regolarmente coltivate.

Le piante hanno due tipi di fioritura completamente diversi tra loro: quella maschile presenta grappoli che si ingialliscono e muoiono subito dopo la fioritura; la femminile invece è caratterizzata da grappoli che restano verdi fino alla maturazione del seme e produce un’infiorescenza che contiene alti livelli di CBD.

La canapa light è ricavata dai fiori femminili della canapa sativa, ad alto contenuto di cannabidiolo (CBD) e povera di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

Il CBD, a differenza del THC, non possiede particolari effetti che innescano i caratteristici processi di assuefazione e alterazione dello stato mentale: per questo motivo, in Italia, è legalizzata la vendita e l’utilizzo di tale prodotto se il contenuto di THC resta inferiore allo 0,2%.

Caratteristiche della canapa light

Sicuramente la prima ed utile applicazione di questo prodotto è in campo medico.

Da sempre sono note le sue proprietà terapeutiche e per questo si sta cercando di creare delle nuove varianti con un contenuto di THC sempre più basso da poter utilizzare per tale scopo.

Esistono molteplici esperimenti ad oggi che dimostrano l’efficacia del cannabidiolo sull’organismo grazie alle sue proprietà.

I recettori umani del sistema endocannabinoide, infatti, vengono stimolati dal CBD, amplificando alcune funzioni.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato quindi che il CBD può essere utilizzato per le sue caratteristiche per i seguenti usi:

ansiolitico

antipsicotico

antinfiammatorio

anticonvulsivo

antiossidante

Esso è stato testato anche in combinazione con diversi fitocannabinoidi per valutare la sua efficacia su diversi disturbi del sistema nervoso.

Alla marijuana inoltre sono associati effetti rilassanti e distensivi e per questo assunta talvolta per alleviare lo stress e malesseri fisici ad esso legati.

I mille usi della canapa

Tralasciando l’aspetto terapeutico della pianta, la cannabis si è dimostrata una fonte alimentare, agricola e energetica alternativa da non sottovalutare: