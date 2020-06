La staffetta che unisce l’Italia ha preso il via dal lungolago di Luino

Ha preso il via questa mattina – venerdì 12 – da Luino l’iniziativa “Obiettivo Tricolore”, una grande staffetta portata avanti da atleti del ciclismo paralimpico in tutte le sue forme, con l’idea di unire l’Italia da Nord, da Est e da Ovest fino a Sud per rappresentare una sorta di rinascita del nostro Paese dopo la pandemia.

L’iniziativa è stata voluta dall’associazione “Obiettivo 3” che ha in Alex Zanardi la propria figura di riferimento e che ha scelto un’atleta luinese, Susanna Vinci, come prima frazionista in assoluto. L’ex azzurra (ha partecipato con la Nazionale alle Paralimpiadi di Pechino 2008), oggi 43enne, ha così dato le prime pedalate della grande staffetta, partendo da piazza Garibaldi alla presenza del sindaco di Luino, Andrea Pellicini; il via è stato incorniciato da alcuni palloncini bianchi liberati in cielo (in memoria di Gaia, la nipote di Vinci scomparsa per coronavirus in circostanze che hanno lasciato dubbi alla famiglia) e dalle parole dello stesso primo cittadino.

«Questa è la prima tappa di un viaggio che unirà l’Italia sino a Santa Maria di Leuca – ha detto Pellicini – Personalmente sono sempre stato un tifoso di Alex Zanardi fin da quando correva e credo che le sue medaglie d’oro alle Paralimpiadi siano state le vittorie più belle, con la bandiera italiana che saliva alle sue spalle. Questo è un momento di grandissima gioia e vi ringrazio per questa partenza da Luino».

Sissi Vinci ha invece rimarcato il fatto che per lei la (ri) partenza da Luino è un evento speciale: «Per me ci sono molti motivi d’orgoglio: da qui sono ripartita dopo il mio incidente, ora riparto dopo il lutto che ho avuto con mia nipote e anche l’Italia riparte al termine di un periodo complicato. Seguiteci numerosi. Grazie per aver appoggiato questo progetto: scattando da qui facciamo vedere anche questo bellissimo territorio, questo panorama che ci regala l’Italia».

Dopo i discorsi di rito, Vinci ha iniziato a pedalare scortata da un gruppetto di ciclisti amatoriali e si è diretta verso Olgiate Comasco per cedere il testimone di “Obiettivo Tricolore” al secondo frazionista del “Percorso Verde”, D’Onofrio. Gli altri due percorsi scatteranno da Levico (domani, il Rosso) e da Saluzzo (il Bianco, martedì 13) e si riuniranno a Firenze: dal capoluogo toscano si ripartirà quindi in direzione Santa Maria di Leuca (Lecce) dove la staffetta si concluderà domenica 28, con Alex Zanardi impegnato in una delle ultime frazioni.