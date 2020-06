L’arte a misura di bambini al santuario di Saronno

Con il titolo “L’arte per i più piccoli: alla scoperta giocosa degli affreschi del Santuario” inizierà lunedì 6 luglio un nuovo appuntamento per i ragazzi in città.

La mancanza della possibilità di organizzare gli oratori feriali ha portato a sviluppare nuove iniziative sparse per la città.

Ora si aggiunge un appuntamento con l’arte. Attraverso un percorso guidato i bambini (di Saronno ma anche del territorio) potranno meravigliarsi con i segreti degli affreschi e gustare la bellezza dell’arte portata in città da Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

L’attività, della durata di circa due ore, è rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni chiamare Ginevra Dal Col (348 3806718) o inviare un’email a ginevra.dalcol@gmail.com. Oppure è già possibile iscriversi presso la Segreteria della Prepositurale in piazza Liberta 2.